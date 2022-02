SAS-FIO 1-0, Follia di Jack: viola adesso in dieci

Fiorentina in 10 uomini: espulso per proteste Jack Bonaventura che dunque lascia in inferiorità numerica i viola in questo finale di gara. Fallo del numero 5 viola che viene sanzionato col giallo, l'ex Milan protesta vibrantemente all'indirizzo di Prontera (effettivamente dalla gestualità il mediano ha perso le staffe) e il direttore di gara per tutta risposta tira fuori il secondo giallo e il rosso. Ancora un'espulsione nella stagione viola.