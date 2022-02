SAS-FIO 0-0, Già show dopo 15': quante chances

Partita viva e com'era lecito aspettarsi molto divertente al Mapei Stadium tra Sassuolo e Fiorentina dopo 15', con almeno un'occasione per parte: la prima per i neroverdi è arrivata sui piedi di Frattesi al 2' (tiro alto dopo palla persa da Igor), quella dei viola è arrivata al 3' con una conclusione di Piatek anch'essa alta. Viola poi di nuovo pericolosi prima con un suggerimento di Castrovilli per Piatek in area (col polacco che non ha agganciato la sferta) e poi ancora con il 10 che ha esploso il sinistro, finito di poco a lato.