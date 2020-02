SAM-FIO, Succede di tutto in 45' ma viola avanti 3-0

Finisce 3-0 per la Fiorentina il primo tempo di Marassi tra la Sampdoria e i viola, che chiudono la prima frazione in vantaggio di tre reti. Pronti-via e la squadra di Iachini (applaudissimo da entrambe le tifoserie) si porta in vantaggio grazie a un goffo autogol di Thorsby: azione personale di Milenkovic, palla sulla destra per Vlahovic che mette al centro trovando la deviazione del mediano norvegese. Passano 10’ e Ramirez in area Samp tocca il pallone col braccio: dopo il consulto del Var, Irrati assegna il rigore alla Fiorentina che Vlahovic con freddezza trasforma per il 2-0. Poco dopo, ancora un penalty per i viola: fallo di gomito in pieno volto di Murru su Pezzella ed espulsione per il terzino doriano. Dal dischetto Chiesa fa 3-0- Nel finale di gara rosso a Badelj per aver stoppato un’azione di contropiede degli avversari e parità numerica ristabilita in campo. Nel recupero poi miracolo di Dragowski su un colpo di testa di Tonelli. Una prima frazione indiavolata, con tre gol, due rigori e due espulsioni.