SALVEZZA, IACHINI E UNA MEDIA PUNTI FINALE INCORAGGIANTE

Adesso l'unica cosa che conta è raccapezzare quanto prima un numero di punti sufficiente a rendere certa la permanenza in Serie A della Fiorentina. Se infatti la squadra viola si trova ad una distanza di relativa tranquillità dalla terzultima, il Cagliari, a preoccupare è l'instabilità provocata dalle recenti vicende tecniche, con Cesare Prandelli che ha rassegnato le dimissioni propiziando il ritorno di mister Beppe Iachini. Racimolare un bottino rassicurante, dicevamo, è ad oggi la sola preoccupazione della società e tutto sommato i risultati ottenuti dall'allenatore marchigiano nei rush finali degli scorsi anni fanno ben sperare.

Basti pensare che solo la stagione passata, dalla ventinovesima giornata in poi, Iachini ha totalizzato 18 punti, cosa che è avvenuta pure nel 2017-18 alla guida del Sassuolo. E' invece di 14 punti la quota da lui raggiunta nel 2014-15, sulla panchina del Palermo, dal ventinovesimo turno al termine dell'annata. Insomma, il momento non è senz'altro dei più sereni ma se l'ex Empoli terrà fede alla sua media punti degli ultimi campionati sarà facilmente in grado di portare la Fiorentina in acque tranquille, obiettivo dopo il cui raggiungimento i tifosi si augurano avrà luogo un deciso reset tecnico e societario.