RUGANI, FIORENTINA OPZIONE GRADITA. IL COSTO...

I casi positivi al Coronavirus stanno aumentando a vista d'occhio. Nella giornata di ieri l'Italia ha superato la Cina in quanto numero di decessi a causa del virus. Sono tanti i positivi anche nel mondo del calcio. Il primo di tutti, nel campionato di Serie A, è stato il difensore della Juventus Daniele Rugani. Quest'ultimo, alle prese ancora con la guarigione dal Covid-19, sembra essere uno degli obiettivi principali della Fiorentina per quanto riguarda la propria difesa dell'anno prossimo.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it non c'è ancora stato alcun contatto tra il calciatore e il club di Rocco Commisso ma il ragazzo avrebbe fatto sapere di gradire non poco la possibilità di andare a giocare alla Fiorentina. Come tutti i toscani, Rugani è nato a Lucca, il giocatore è molto legato alla propria terra e, dopo la bella esperienza ad Empoli, sarebbe molto felice di rimettersi in gioco a Firenze.

Il suo stipendio non è di quelli proibitivi anche se resta qualche dubbio sul costo dell'ingaggio. Il Coronavirus influenzerà non poco il prossimo calciomercato, in cui è probabile che verranno fatti dei "favori" tra diverse società per venirsi incontro in questo momento economico molto difficile del paese. Il costo, comunque si aggira tra i 20 e i 25 milioni. La dirigenza viola, ovviamente, aspetta ad avere contatti con l'entourage, rimandando tutto più in là e mettendo al primo posto la salute della società ma soprattutto di tutta l'Italia.