ROSSI, Quello 0-7 che ancora brucia tanto...

Molti se la ricorderanno certamente come una delle partite più divertenti degli ultimi campionati, non soltanto per la mole di gioco espressa ma soprattutto per lo sconcertante scarto di gol al fischio finale. Di certo, chi se la ricorda perfettamente è proprio Delio Rossi. Stiamo parlando ovviamente dell'ultimo incontro vissuto dal tecnico riminese su una panchina di Serie A contro l'Udinese di Guidolin, quello storico 0-7 inflitto dai friulani al Palermo di Zamparini che costò la panchina all'attuale mister viola. Una partita incubo quella del Barbera, in cui Di Natale e Sanchez (rispettivamente con un poker ed una tripletta) misero al tappeto fin dai primi minuti la squadra di Rossi, addormentandola con il proprio possesso palla e colpendola a morte con dei micidiali contropiedi.

Domani dunque sarà per Rossi una partita che potrebbe significare un riscatto personale dopo l'onta dello 0-7 in Sicilia. E, ne siamo certi, il tecnico gigliato farà di tutto per conquistarsi la sua rivincita attesa da troppo tempo.