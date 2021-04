ROSSI, Prandelli, è acqua passata: ora mi dispiace

Tra le notizie più lette nella giornata di oggi su Firenzeviola.it c'è stata quella che ha dato conto delle parole di Pepito Rossi rilasciate al Corriere Fiorentino. L'ex numero 22 in particolare ha dato il suo punto di vista sull'addio di Cesare Prandelli, col quale l'italoamericano ha avuto più di un contrasto durante il periodo in Nazionale dell'ex ct: «Mi dispiace molto del suo addio - ha raccontato Pepito - E dobbiamo solo rispettare la decisone e sperare, come mi auguro, che possa ritrovare la tranquillità e la serenità perdute. Che ricordi ne ho? Con lui c.t. in Nazionale insieme abbiamo passato anni molto belli poi purtroppo le cose sono finite come sappiamo tutti. Ma per me è acqua passata ormai».

