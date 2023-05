ROSA, Chi i più impiegati? Biraghi è lo stakanovista

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

La Fiorentina archivia un aprile pieno zeppo di gare e si proietta verso un maggio con altrettanti impegni: i viola hanno tagliato ieri il traguardo della cinquantesima partita in stagione e viaggiano verso quota sessanta. Un numero di gare così elevato comporta l’utilizzo quasi totale della rosa a disposizione: lo sa bene Vincenzo Italiano, che in questi nove mesi ha utilizzato 32 calciatori con l’ultimo di questa lista, Michele Cerofolini, che ha fatto l’esordio proprio contro la Sampdoria. Pur essendo un fautore del turnover, col passare del tempo il tecnico viola è riuscito a calibrare in maniera più “chirurgica” le rotazioni, trovando comunque uno zoccolo duro di calciatori, alcuni fedelissimi a cui rinuncia davvero mal volentieri. E allora all'indomani del primo maggio, festa dei lavoratori, diamo un’occhiata a chi sono gli stakanovisti nella rosa della Fiorentina.

Come era facilmente prevedibile, Pietro Terracciano domina la classifica per minuti giocati: il numero uno viola, anche a causa di mancanza di alternative, ha disputato per ora 41 gare su 50, per un totale di 3720 minuti e, prima del turno di riposo concesso ieri, non saltava una partita da quasi due mesi. Al secondo posto per utilizzo c’è il capitano, Cristiano Biraghi, 45 gare su 50 e 3.692 minuti in campo. Un altro che è diventato intoccabile per Italiano è Dodò: il brasiliano ha finora giocato 3.217 minuti in stagione e nel 2023 ha saltato solamente due gare (una per squalifica, col Torino in campionato, e l’altra nel ritorno di Conference contro il Lech).

Seguono in graduatoria Sofyan Amrabat (3.183 minuti), Nikola Milenkovic (3.079) e Rolando Mandragora (3.016), tutti sopra i tremila minuti, mentre tra gli attaccanti il più utilizzato è Jonathan Ikoné (2.725); chiudono la classifica Filippo Distefano (34 minuti in Conference contro il Riga) e Michele Cerofolini, 94 minuti in campo ieri nell’esordio con la maglia viola. L’utilizzo del portiere classe ‘99 è un segnale di come anche un imprescindibile comeTerracciano abbia bisogno di un po’ di riposo: quando siamo arrivati all’ultimo mese abbondante di stagione, Italiano dovrà affinare ancora di più il turnover in questi ultimi nove impegni per evitare di mandare fuori giri qualche calciatore.