ROMIZI, Ancora titolare nel 4-3-3 di Torrente

Oggi in Bari-Sassuolo, in campo da qualche minuto, nuova occasione di mettersi in luce per Marco Augusto Romizi, trasferitosi in prestito ai Galletti durante il mercato di gennaio. Nel 4-3-3 di Torrente, Romizi viene utilizzato davanti alla difesa. Una posizione in cui, secondo alcuni suoi compagni di squadra, il prodotto del vivaio viola ha dato molto equilibrio tattico. Con l'addio a giugno di Riccardo Montolivo, e l'incertezza sul futuro di Lazzari e Kharja, se il ragazzo di Arezzo (che domani compirà 22 anni ndr) continuerà a ben figurare in quella posizione, potrebbero aprirsi interessanti prospettive anche in maglia viola.