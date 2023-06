ROCCO SORRIDE, ITALIANO HA SCELTO FIRENZE: I DETTAGLI

FirenzeViola.it

Avanti tutta, ripartendo dalle due buone stagioni fatte e soprattutto dalle due finali, che siano un punto di partenza per tutti. E chissà che l'appetito non venga mangiando, in tutti i sensi, visto che l'incontro tra la dirigenza (anche Barone e Pradè) e Italiano si è svolto proprio a tavola, in un panoramico ristorante a Ponte Vecchio, ormai quartier generale viola. Un incontro - si è detto - positivo e soprattutto costruttivo anche se l'annuncio lo farà direttamente Rocco Commisso domani in conferenza stampa. Ma chi lo ha intercettato parla di un presidente sereno e molto soddisfatto, d'altronde anche al rientro da Praga nonostante la sua rabbia per una sconfitta immeritata, non ha mai dubitato che Italiano restasse.

Le sirene del Napoli hanno cantato forte, molto forte, (con contratto già pronto sul piatto), l'idea Roma ha stuzzicato (nel caso ci fosse stato un cambio), le piste estere non mancavano visto il suo percorso in continua ascesa, ma Vincenzo Italiano ha deciso di onorare il suo contratto e ripartire con i viola almeno fino al 2024 (poi c'è l'opzione per la società di un altro anno). Di sicuro però non è stato un contratto in essere a far proseguire il rapporto, ma la condivisione di un progetto tecnico di crescita, senza passi indietro insomma e cercando di proseguire l'ascesa insieme.

Con una programmazione sul mercato che migliori alcuni reparti e faccia arrivare giocatori funzionali al suo modo di giocare. Il gruppo, rimasto pressoché invariato per due stagioni se non per due-tre elementi, ha speso molto e servono di sicuro forze fresche di livello che portino le energie giuste per un salto di qualità, soprattutto se qualcuno dei migliori se ne dovesse andare. Senza voli pindarici, si intende, ma l'Europa va riconquistata (se non dovesse arrivare dal caso Juve) senza se e senza ma. Insomma anche se c'era un club pronto a portarlo via dopo la finale, Italiano ha scelto Firenze e un ambiente al quale si è legato molto in questi due anni. Domani Commisso farà il punto sulle questioni del Viola Park (dove Italiano sarà il primo ad entrare come tecnico della prima squadra dunque), dello stadio, dopo l'incontro con Nardella, e sulla prossima stagione, ancora con Italiano che poi proseguirà a programmare la stagione con la dirigenza.