RIECCO IL VACUUM SULLA FASCIA

La categoria degli scontenti è quella che nelle ultime settimane ha fatto più discutere in casa Fiorentina. È quel gruppo di giocatori che ha messo in difficoltà Cesare Prandelli nel corso del suo lavoro, volto a migliorare questa situazione pesante che ha colpito la squadra viola e tutta Firenze. In questa cerchia, il primo calciatore ad aver deluso le aspettative è Pol Lirola. Lo spagnolo, che fino a pochi anni fa era annoverato tra i terzini destri più promettenti della Serie A, vede arrivare la sua avventura in maglia viola ai titoli di coda. 497 minuti collezionati finora e una marcata discesa nelle gerarchie tecniche di Prandelli, hanno fatto sì che l’ex Sassuolo si mostrasse scontento del suo spicchio fiorentino di carriera (e chissà che non si fosse stufato già da prima, a questo punto).

Lirola avrebbe dovuto colmare il vacuum che, in quel ruolo, la Fiorentina ha sempre mostrato di soffrire negli anni passati. Così non è stato. Le sirene estere, intanto, si sono fatte sentire. Il Marsiglia gradirebbe molto il giocatore e viceversa. Sembra che ormai manchi davvero poco al suo trasferimento in Francia. L’operazione dell’agosto 2019, quindi, si è rivelata un fallimento, ma non a caso il mercato di gennaio è anche detto “di riparazione”. La Fiorentina farà di tutto, nei prossimi giorni validi per i trasferimenti, affinché si trovi un degno sostituto dello spagnolo.