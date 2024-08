RICHARDSON, Chi è il nuovo centrocampista dei viola

Fonte: A cura di Pietro Bettarini

Pochi minuti fa, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la Fiorentina ha chiuso il primo colpo per la mediana con Amir Richardson che presto farà parte della squadra. Classe 2002, arriva dal Reims a titolo definitivo per 10 milioni di euro più uno di bonus e una minima percentuale sulla futura rivendita.

Cresciuto nelle giovanili del Nizza, Richardson comincia la sua carriera con i professionisti nella stagione 2020/2021 al Le Havre, mandato in prestito dal Reims, e nella stagione successiva diventa titolare con 33 presenze in campionato. Nel 2022/2023 conferma la sua titolarità nel club francese con 34 presenze e mettendo a segno 3 gol e 4 assist. Dopodiché fa ritorno al Reims dove totalizza 28 presenze in Ligue 1, condite da 3 gol.

Recentemente, ha fatto parte della squadra Olimpica del Marocco dove ieri ha concluso vincendo una medaglia di bronzo contro l'Egitto. Richardson conquista fin da subito il posto da titolare nel centrocampo a 3 del Marocco e alla terza giornata del girone, segna il gol del vantaggio contro l'Iraq, partita che poi il Marocco vincerà 3-0.

Caratteristiche tecniche- Nasce come mediano con compiti prettamente difensivi e nonostante l'altezza di 197 cm è molto veloce e dinamico e ciò gli consente di essere un buon recupera palloni in mezzo al campo. Nonostante la statura, è dotato di una buona tecnica con il suo mancino e negli ultimi due anni ha aggiunto al suo repertorio gli inserimenti offensivi, di fatto nelle ultime due stagioni da mediano ha realizzato 6 gol.