RESTYLING A METÀ CAMPO

Tornerà oggi ad allenarsi al centro sportivo Lucas Torreira, completando il gruppo a disposizione di Italiano. A 72 ore dal match con l’Empoli l’allenatore è già alle prese con scelte determinanti, e soprattutto con una logica di formazione passibile di modifiche come già capitato in passato, quando la Fiorentina ha ripreso il suo cammino all’indomani di qualche sosta.

Logico allora che molta differenza possa farla la condizione fisica di chi è rientrato dai vari impegni, altrettanto che i pochi allenamenti svolti con i compagni di squadra da parte di Bonaventura possano obbligare (di nuovo) Italiano a rivedere l’assetto mediano.

Così mentre risulta comunque difficile immaginare una Fiorentina senza Torreira in cabina di regia, e un Castrovilli che dopo il match di San Siro ha mostrato di aver saputo ritrovare la sua importanza, la corsa alla terza maglia chiama in causa sia Duncan che Maleh, elementi visti meno negli ultimi tempi ma non per questo meno importanti.

D’altronde se per Amrabat restano gli inevitabili problemi d’impiego in un ruolo non propriamente congeniale il centrocampo viola ruoterà intorno ad altri tipi di calciatori in attesa sì di una chiamata, ma anche di ritrovare il talismano Bonaventura ultimamente fermato da problemi al ginocchio. Un’altra linea mediana da ristrutturare, per non farsi trovare impreparati di fronte al primo esame dopo l’ultima sosta dell’anno.