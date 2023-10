RENZI, Pif? Io la Fiorentina non la vendo, la tifo

FirenzeViola.it

Tra le notizie più lette di giornata sulle pagine di FirenzeViola c’è quella in merito al servizio di Report sui rumors che - per mesi - avrebbero avvicinato la Fiorentina al mondo arabo tramite Matteo Renzi, membro del board di Future Investment Initiative, fondazione saudita creata da re Salman. L’ex premier ha parlato così in merito proprio ai microfoni di Report: “Io non ho alcun interesse a vendere la Fiorentina a un fondo arabo. I messaggi a Barone? Non mi pare di aver utilizzato queste espressioni. Mi colpisce che voi abbiate i miei messaggi.

Io ho solo proposto di andare a cena quando il direttore sarà in Arabia di cenare con questi miei amici. Stadio? Sono contro l’utilizzo dei soldi pubblici per rifare il Franchi. Voi non capite che gli arabi non sono interessati alle squadre di calcio italiano. Io non la vendo la Fiorentina ma la tifo”.