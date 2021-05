RASSEGNA STAMPA, Oggi 2 maggio: niente giornali

Come da consuetudine per ogni mattina seguente la Festa dei Lavoratori, oggi - lunedì 2 maggio - non sono usciti i quotidiani e per questo motivo su FirenzeViola.it non troverete le varie prime pagine di rassegna stampa. Le notizie non mancheranno comunque: vi accompagneremo con approfondimenti e interviste a cura della nostra redazione e ovviamente il racconto della partita in programma nel pomeriggio contro il Bologna.