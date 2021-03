Ampio spazio all'Italia, che ieri sera è uscita vittoriosa dalla gara contro la Bulgaria nonostante un gioco non così entusiasmante. In casa Fiorentina, invece, si parla molto dello sfogo di Cesare Prandelli, a meno di una settimana dalle sue dimissioni, in merito alle voci poco rispettose circolanti su di lui e sullo spogliatoio.