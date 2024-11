Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

La Gazzetta dello Sport: “Boom Fiorentina. Non c’è solo Kean, altri dieci a segno"; "Gudmundsson migliora. È in dubbio per il Como ma ha l’Inter nel mirino"

La Nazione: "La gara che manca da 20 stagioni, ritorno a Como ed esodo dei tifosi"; "Ciclo di ferro in arrivo: Kean, il turnover, saranno 7 i giorni decisivi".

Corriere dello Sport - Stadio: "Fiorentina, Il premio partita"; "Kouame: Il gol arriverà, intanto però aiuto la squadra"; "Kayode chiede più spazio pronto a partire a gennaio"

La Repubblica (FI): "Biraghi al bivio, tour de force a caccia di certezze"

Corriere Fiorentino: "I guantoni del futuro. Accordo raggiunto: il giovane Martinelli rinnova fino al 2029"; "Dodò rientra domani, a Como gioca Kayode?"