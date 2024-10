Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

La Gazzetta dello Sport: “Ranieri e Comuzzo, i centralid ella viola arrivano dal vivaio"

La Nazione: "Quelli che aspettano gennaio"; "La Disneyland di Moreno. Sottil e Lucas all'inglese"; "Palladino aspetta Kean, Pongracic tutto tace";

La Repubblica (FI): "Un leader per Palladino. La svolta di Biraghi capitano senza fascia"

Corriere Fiorentino: "Un altro esame per dare la svolta"; "Un ciclo in trasferta"; "Modulo, scelte coraggiose e il talento di Gudmundsson. Mosse per il cambio di passo"

TuttoSport: "Toro, non solo Simeone: idee Nzola e Kouame"