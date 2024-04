Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

La Gazzetta dello Sport: "Viola, ma i gol?"

Corriere dello Sport-Stadio: "L'incognita viola e un miracolo: 10 club in Europa"; "Il possesso palla logora chi lo fa"; "Due gare per riconquistare Firenze"; "Ripartenza Quarta"; "Bonaventura inverte la routine".

La Nazione: “Mentalità e concretezza. Squadra da riaccendere. Il futuro in due settimane"; “Ben ritrovato caro Alberto, ma non è l'ora dei ricordi. Firenze vuole batterti"; "Antella vs Lebowski, se il calcio della gente diverte più dell'Europa"; "Biagetti, cuore e maturità: «Io, Barone e la Coppa Ora voglio esordire in A»".

Corriere Fiorentino: "La dura legge del gol"