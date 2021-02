INDISCREZIONI DI FV IND. FV, BONAVENTURA OGGI È RIMASTO A RIPOSO Ancora non è chiara l'entità del problema fisico sofferto da Giacomo Bonaventura a fine primo tempo della partita contro lo Spezia. Come raccolto da FirenzeViola.it, il giocatore è stato tenuto a riposo stamani nella seduta di scarico andata in scena... Ancora non è chiara l'entità del problema fisico sofferto da Giacomo Bonaventura a fine primo tempo della partita contro lo Spezia. Come raccolto da FirenzeViola.it, il giocatore è stato tenuto a riposo stamani nella seduta di scarico andata in scena... NOTIZIE DI FV PIERINI A FV, SARRI OK MA CI VUOLE IL MERCATO GIUSTO Alessandro Pierini, ex difensore di Fiorentina e Udinese, ha così commentato ieri a FirenzeViola.it l'eventuale approdo di Maurizio Sarri in riva all'Arno: "Beh, Sarri ha dimostrato ovunque di essere un vincente e di saper portare il bel gioco. Sarebbe un... Alessandro Pierini, ex difensore di Fiorentina e Udinese, ha così commentato ieri a FirenzeViola.it l'eventuale approdo di Maurizio Sarri in riva all'Arno: "Beh, Sarri ha dimostrato ovunque di essere un vincente e di saper portare il bel gioco. Sarebbe un... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 26 febbraio 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi