QUI SASSUOLO, Assenze e probabile 11 anti-viola

Archiviata da poco l'ennesima delusione per i viola, è tempo di pensare già al prossimo avversario, il sorprendente Sassuolo di De Zerbi. I neroverdi, forti della loro posizione in classifica (quinto posto, +13 punti rispetto alla Fiorentina) e di un inizio stagione decisamente migliore rispetto a quello dei viola, partono coi favori del pronostico nella gara del Franchi, ma avranno alcune assenze con cui fare i conti.De Zerbi non potrà contare su Lukas Haraslin, squalificato per un turno dopo l'espulsione rimediata nello scorso match contro il Benevento. Oltre alla defezione dello slovacco, gli emiliani dovranno quasi sicuramente fare a meno anche degli infortunati di lungo corso, Francesco Caputo, Gregoire Defrel e Vlad Chiriches, con forse il rumeno che potrebbe essere recuperato in extremis.

I problemi per il Sassuolo sono soprattutto in attacco, dove in assenza di alternative, Djuricic e Raspadori si giocano il posto di prima punta. In caso si optasse per il giovane italiano, Djuricic verrebbe spostato sulla trequarti insieme ai pezzi da novanta Boga e Berardi (in vantaggio su Muldur e Traorè). De Zerbi deve anche valutare l'impiego di Locatelli: il centrocampista neroverde con l'ultimo cartellino giallo rimediato è entrato in diffida ed il tecnico degli emiliani potrebbe preservarlo per la gara di domenica contro il Milan, preferendogli Pedro Obiang per la gara del Franchi, in una linea mediana completata da Maximé Lopez. Dietro le sicurezze sono Consigli, protagonista venerdì sera con alcune parate decisive, e Ferrari, anche lui tra i migliori contro il Benevento. A far coppia con l'ex-Samp probabile spazio per Marlon, con Ayhan (leggermente favorito su Toljan) e Rogerio a completare il pacchetto arretrato neroverde. Non si escludono sorprese dell'ultim'ora, visto che De Zerbi è uno tra gli allenatori di Serie A che coinvolgono più giocatori in rosa e, sopratutto in caso di impegni ravvicinati, ci ha abituato ad operare diverse rotazioni tra una gara e l'altra.