QUESTIONE DI INDIZI

Con il rinnovo di Vincenzo Italiano la nuova stagione della Fiorentina ha tagliato i nastri di partenza. La dirigenza viola continua a lavorare sotto traccia ai rinforzi da regalare al mister e uno dei nomi più caldi è sicuramente quello di Luka Jovic. La trattativa per portare l'attaccante del Real Madrid sulle sponde dell'Arno è già in fase avanzata e continuerà nei prossimi giorni attraverso la mediazione del procuratore Fali Ramadani, che dopo aver trattato il rinnovo del tecnico viola, proverà a chiudere anche questa operazione sulla base di un accordo tra i due club per il pagamento al 50% dell'ingaggio. E mentre il serbo continua a mandare indirettamente apprezzamenti e messaggi alla società gigliato, mettendo like ai post della Fiorentina su Instagram (come quello che annunciava il rinnovo di Italiano), il suo agente proverà ad accontentare la sua volontà, ormai chiara.

Anche i media spagnoli hanno infatti riferito come il calciatore abbia dato la sua disponibilità al trasferimento e gradisca la destinazione. Il nodo rimane la tipologia del trasferimento, ma le sensazioni che aleggiano rimangono positive per una serie di motivi. L'affare potrebbe essere molto simile a quello che ha portato Odriozola la scorsa estate, grazie anche agli ottimi rapporti di Barone con il direttore generale del Real Madrid José Angel Sanchez e la spinta del manager del calciatore che punta alla chiusura dell'affare. I colloqui sono andati avanti anche oggi dopo la firma del rinnovo, l'asse Firenze-Madrid rimane decisamente caldo e sicuramente i prossimi giorni saranno quelli decisivi per capire se ci sono i margini per mandare in porto la trattativa. Intanto le intenzioni di Jovic sono chiare e lui continua a mandare segnali che fanno ben sperare.