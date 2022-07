QUEI VIOLA UNITI DA UN ALTRO (DISCUTIBILE) COLORE

Non so se sia una moda, se sia di buon auspicio, se hanno fatto un club riservato a chi ha questa passione, se sia stato un gesto per mettere a proprio agio il nuovo arrivato o se sia un regalo proprio di chi è appena arrivato. Questo giro contorto di parole e di considerazioni esula totalmente da tutto quello che è tecnico, dal mercato ancora aperto e dal ritiro in pieno svolgimento, e si butta a capo fitto nel mero gossip o meglio nel colore: i capelli biondo platino! Biraghi, Igor e Sottil (non so se me n’è sfuggito qualcun altro) hanno voluto far sentire Gollini a casa sua o meglio dallo stesso parrucchiere? O è stato il nuovo portiere a portarsi appresso la tinta da condividere con i compagni? Dilemma amletico che tormenta le mie torride giornate! D’altra parte non arrivano altre notizie dal mercato e sono costretta a buttarmi sulle cose frivole.

Queste testine alla moda, forse per loro, saranno sicuramente protagoniste della prossima stagione viola a cominciare dall’ex Tottenham che penso possa partire come titolare tra i pali se, come leggo, lo ha voluto lo stesso Italiano. Premetto che ho grande stima per Terracciano, che lo scorso anno non ha demeritato come titolare nel momento che è stato chiamato a sostituire Dragowski, ma mi sono fatta l’idea che davanti alla nostra porta la musica cambierà e ci si butterà sul rap di Gollorius. A pelle il biondo portiere mi piace molto ma mi auguro soprattutto che sia bravo e torni a livelli ottimali e se ci aggiungiamo la simpatia che il ragazzo nutre per un suo ex allenatore, molto amato dalle nostre parti com’è Gasperini col quale ha avuto da ridire, non può che salire nella mia classifica dei preferiti.

I biondi della difesa sono per ora titolari inamovibili vista la rosa attuale perchè se Biraghi non ha al momento competitor di spessore validi a rubargli il posto, lo stesso vale per Igor che può diventare il centrale più importante della Fiorentina se Milenkovic partirà. Mi piacerebbe che il serbo facesse come “il ragazzo dalle lunghe ciglia, che tutti lo vogliono e nessuno lo piglia” ma le sirene del mercato suonano sempre più forti e le squadre più blasonate, che cercano questo tipo di difensore, puntano tutte su Nikola. Spero che non ci si ritrovi agli ultimi giorni per trovare un sostituto, che dovrebbe al momento essere Quarta che però lo scorso campionato ha perso il posto a favore di Igor, perché suppongo che ci debba essere a disposizione del Mister un altro centrale di valore.

Per ultimo ho lasciato Sottil che ha parlato ieri da Moena. Su questo calciatore ho e continuo ad avere molto scetticismo perché quando è stato messo in campo non è mai stato del tutto convincente e spesso è stato tacciato di egoismo e protagonismo. Devo ammettere che alcuni suoi atteggiamenti a volte innervosiscono e vorrei che fosse più bello quando gioca di quando si guarda allo specchio. Dato che la società lo ha trattenuto a Firenze, mi auguro che Italiano trovi il modo di ottimizzare le prestazioni di Riccardino nostro e lo porti ad esaudire un suo, ma anche nostro, desiderio: fare 10 gol. Il ragazzo ci ha detto che il tecnico lo vede come un attaccante e lo vuole più decisivo: le valutazioni di Italiano sono sacre per me, ma che debba essere più incisivo lo pensiamo tutti per vedere se, scansato il fumo, si trova anche l’arrosto.

La Signora in viola