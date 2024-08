PUS-FIO, Al 45' è una brutta Viola che resiste sullo 0-0

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Una pessima Fiorentina resiste alla Pancho Arena contro la Puskas Akademia sul risultato di 0-0. Molto meglio nella prima frazione gli ungheresi, vicini al vantaggio in un paio di circostanze, prima in avvio di gara con Puljic sugli sviluppi di una punizione e sul successivo svarione di Ranieri e poi sempre con il centravanti magiaro che a tu per tu con De Gea si è visto respingere miracolosamente il pallone dal portiere spagnolo dopo un cross di Nissila. Per la Viola una sola mezza chance al 20', con un'azione in solitaria di Kean che con un diagonale ha messo a lato. Per passare il turno nei 90' la Fiorentina nella ripresa dovrà fare molto ma molto di più.