PROVE DI FUTURO INSIEME

Il futuro di Martin Caceres ha ormai preso una piega ben precisa. Arrivato a Firenze un po' in sordina da svincolato l'estate scorsa - con qualche dubbio soprattutto sulla tenuta fisica, più che sul valore del giocatore - l'uruguaiano ci ha messo poco a conquistare tutti in casa viola. Già da ottobre scorso si è cominciato a pensare a come prolungare il rapporto di almeno un altro anno e anche se è da capire quando e come ripartirà il campionato, ormai la strada è tracciata.

Anche perché Caceres non giocava così tanto nelle prime ventisei gare di una stagione dal 2007, dai tempi del Recreativo Huelva. E quando (o se) il campionato ripartirà rischia di raggiungere il record di presenze in carriera. In più ci sono delle dichiarazioni che lasciano intendere chiaramente la volontà del giocatore (l'ultima questa mattina, leggi qui), arrivato fino a dire che terminerebbe la sua carriera in maglia viola.

Firenze ormai per Caceres è diventata casa, tanto più in questo mese così difficile e particolare vissuto dall'uruguagio senza famiglia. Le probabilità che lo sia anche l'anno prossimo aumentano ogni giorno di più.