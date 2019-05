PRIMAVERA, Un'altra semifinale per il riscatto

La delusione è tanta in casa viola per l'eliminazione della propria Primavera ai calci di rigore contro la Roma nella semifinale di Viareggio Cup, ieri a La Spezia. Lo stesso mister Semplici nel dopo partita ha aggiunto che i suoi ragazzi erano in lacrime all'interno degli spogliatoi. Tuttavia, i baby viola avranno subito modo di rifarsi in un'altra semifinale che andrà in scena a breve, quella cioè di Tim Cup in programma giovedì a Vinovo contro la Juventus. All'andata, lo ricordiamo, la partita tra viola e bianconeri al 'Franchi' era finita con il risultato di 0-0.

La squadra di Andrea Agnelli aveva peraltro messo a disposizione, per non essere da meno rispetto ai Della Valle, il nuovissimo 'Juventus Stadium' per disputare la semifinale di ritorno, decisione che poi - a causa dei rinvii sia di prima squadra che della Primavera stessa - è stata rettificata. L'appuntamento pertanto sarà giovedì 23, con orario ancora da comunicare (o 14.30 o 15.00).