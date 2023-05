PRIMAVERA, Fiorentina-Torino 2-3: viola ko al Torrini

Fonte: dal nostro inviato a Sesto Fiorentino (FI)

48' - Finisce così la partita: che beffa per i viola. Il Torino si è imposto per 3-2 e supera i viola in classifica.

45' - Assegnati 3' di recupero

44' - Njie si mangia in contropiede il gol del 2-4... Torrini intanto incredulo per questo epilogo pazzesco di partita

42' - GOL DEL TORO. Granata di nuovo avanti a pochi istanti dal finale di gara: su azione dalla sinistra, palla al centro di Njie e gol di Savva

41' - Ammonito Savva per fallo su Kayode

37' - Ancora i viola a un passo dal gol! Azione show di Distefano che poi mette al centro per Kayode che spara addosso al diretto avversario

36' - Ora la Viola è un fiume in piena e cerca il vantaggio: tiro dalla distanza di Vigiani di poco alto

34' - GOOOOOOOOL!!! GOOOOOOL!!! DISTEFANO!!! Ancora Pippo su rigore! Ed è 2-2 al Torrini!

33' - Altro rigore per la Fiorentina! Atterrato Capasso in area e altra opportunità dal dischietto per i viola

31' - GOOOOOOOL!!! DISTEFANO!!! Dal dischetto l'esterno viola fa 1-2!!

30' - Calcio di rigore per la Fiorentina! Fallo di N'Guessan su Distefano! I viola protestano perché volevano il secondo giallo sul difensore granata

18' - Trema ancora la Viola che è adesso in confusione dopo il raddoppio ospite. Si fa sentire l'assenza di una punta di peso in attacco

14' - RADDOPPIO DEL TORO. A siglare il 2-0 al centro dell'area è Dell'Aquila al termine di una strepitosa azione personale di Njie

10' - Azione personale di Distefano che esplode il tiro per vie centrali: tra Passador e il palo, i granata si salvano

6' - Viola subito in pressione alla ricerca del gol del pari ma non è facile contro la stazza dei granata

1' - Via alla ripresa, subito tre cambi per i viola: dentro Vigiani, Capasso e Caprini per Berti, Favsuli e Biagetti

=== INTERVALLO ===

47' - Squadre al riposo: Torino avanti 1-0 sulla Fiorentina, decide un gol di Caccavo al 31'

45' - Segnalati 2' di recupero

41' - Botta dalla distanza di Ruszel che finisce di molto a lato. Ma la Viola non dà segni convincenti di reazione...

38' - Brutto fallo di N'Guessan su Presta: punizione per la Fiorentina e altro giallo per i granata

33' - Fiorentina frastornata dallo svantaggio ma la gara viaggiava molto a favore della fisicità dei granata

31' - GOL DEL TORINO. Azone di contropiede con la sfera che dalla destra arriva a Caccavo che di prima intenzione in area fa 0-1. Viola sotto...

26' - Fallo da chiaro cartellino di Dembele su Presta: per l'arbitro è tutto regolare...

23' - Lungo lancio per Distefano che però non aggancia: tutto facile per Passador

18' - Gara molto equilibrata al Torrini, senza particolari sussulti: il Toro sembra aver preso le contromisure ai viola

13' - Prova a rendersi pericoloso il Toro a centro area con Caccavo ma l'azione era viziata da offside

8' - La Viola preme come suo solito alla ricerca del vantaggio: altra punizione al limite dell'area per i viola

3' - In tribuna a seguire la Fiorentina tutta la dirigenza viola: il presidente Commisso e la moglie Catherine, i direttori Barone, Burdisso e Ferrari

2' - Subito un giallo per il Toro: ammonito Ruiz per fallo su Amatucci

1' - Inizia la partita! Viola in maglia viola e pantaloni bianchi, Torino con maglia bianca e pantaloni granata. Forte vento e leggera pioggia al Torrini

Archiviata la contestata sconfitta in finale di Coppa Italia contro la Roma, la Fiorentina Primavera è pronta a tornare in campo in campionato dove oggi - alle ore 16 presso lo stadio Torrini di Sesto Fiorentino - affronterà il Torino in una sfida dal sapore d'alta classifica. I viola, orfani degli squalificati Sene e Martinelli (che sarà fuori fino a metà maggio per decisioni del giudice sportivo), sono al secondo posto a quota 51 punti e sono reduci da tre vittorie di fila mentre i granata sono terzi a quota 49 punti. Ecco le formazioni ufficiali del match:

FIORENTINA (3-5-2): Tognetti; Biagetti, Krastev, Lucchesi; Kayode, Berti, Amatucci, Harder, Favasuli; Distefano, Presta.

A disposizione: Leonardelli, Dolfi, Capasso, Vitolo, Chiesa, Caprini, Vigiani, Nardi, Gentile, Comuzzo.

Allenatore: Aquilani.

TORINO (4-2-3-1): Passador; N'Guessan, Caccavo, Dell'Aquila, Antolini, Savva, Dellavalle, Dembele, Ruiz, Njie, Ruszel.

A disposizione: Brezzo, Servalli, Gaj, Wade, Anton, Rettore, Ansah, Corona, Silva, Opoku, Barzago, Capac, Makadji.

Allenatore: Scurto.