PRIMAVERA, Fiorentina ko al Viola Park contro l'Inter

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Si è da poco conclusa la partita della Primavera tra Fiorentina e Inter. La squadra di Galloppa ha perso per 0-2 dall'Inter che aggancia i viola al terzo posto a 21 punti. Non riesce la vittoria alla Fiorentina che si fa superare in classifica da Milan e Lazio, prime a quota 22 punti. Per i nerazzurri decisive le reti nel secondo tempo di Spinacce e Re Cecconi.