Ancora tre settimane o poco più poi tutto sarà ufficiale. Così mentre Gattuso si gode qualche giorno di vacanza in casa viola si pensa all’immediato futuro, forti di una scelta che ancor prima di soddisfare tutta la piazza ha certamente soddisfatto il presidente Commisso. E d’altronde che l’ex tecnico del Napoli potesse essere la prima scelta del presidente si era capito in tempi non sospetti.

Proprio di Gattuso si era parlato in ottica Fiorentina prima di cominciare l’avventura a Napoli, e altrettanto è avvenuto in primavera quando si avvicinava il termine della stagione. Adesso che su molti contratti verrà scritta la parola fine, come nel caso degli allenatori passati sulla panchina viola, è come se la nuova proprietà avesse definitivamente tagliato i ponti col passato, cominciando a navigare in mare aperto in cerca di obiettivi e ambizioni diverse rispetto all’ultimo biennio.

Quello che potrà diventare l’obiettivo della Fiorentina già dal prossimo campionato è un argomento al momento di scarsa utilità, di certo essersi affidati a un allenatore come Gattuso prelude al tentativo di costruire un ciclo duraturo e possibilmente ricco di soddisfazioni. Per questo servirà l’impegno di tutti, società inclusa, ma stavolta il vantaggio in più potrebbe essere quello di poter cominciare una nuova annata senza obblighi derivanti dal passato.