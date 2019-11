PRESTITI, Un altro gol per Gori. Ferrarini e Lakti...

Weekend tra panchine e discrete prestazioni per i prestiti della Fiorentina. Da segnalare l'ennesimo gol di Gabriele Gori che è già al quinto gol stagionale con il suo Arezzo. Bene anche Ferrarini e Lakti. Continua a deludere Biraghi nell'Inter.

SERIE A: Riccardo Saponara, che sta affrontando una stagione tutt’altro che semplice al Genoa, è rimasto fuori dai convocati per la sfida contro il Napoli. Altra prestazione insufficiente per Cristiano Biraghi che ha giocato 63 minuti nella vittoria della sua Inter contro l’Hellas Verona. Conte lo richiama spesso perché si stringe verso il centro del campo e poche volte è un riferimento sulla corsia esterna. Equilibrato il duello con Faraoni, che comunque lo controlla costantemente.

SERIE B: La Fiorentina possiede solo due prestiti in Serie B. Ancora una volta Pierluigi Pinto alla Salernitana è rimasto in panchina e stesso discorso anche per il giovane Mattia Trovato del Cosenza.

LEGA PRO: Il Gubbio di Marco Meli e Erald Lakti ha perso per 1-0 contro il Piacenza. Non sfigura l'albanese che ha giocato 88 minuti mente solo panchina per il classe 2000 Meli. Chi non vuole più fermarsi è certamente Gabriele Gori che trova l’ennesimo gol stagionale e il suo Arezzo batte per 2-1 l’Olbia. Importantissima vittoria per Gabriele Ferrarini e la Pistoiese che batte per 2-0 la Juventus Under 23. È una delizia per gli occhi veder correre il terzino con tanta forza, unita ad una personalità cristallina.

ESTERO: In Francia, l'ex portiere del Tolosa, Alban Lafont, che dopo tante ottime prestazioni ha subito tre gol contro il Saint Etienne. Martin Graiciar e David Hancko, invece, stanno facendo ottime prestazioni alternate a panchine allo Sparta Praga che nell’ultima giornata ha pareggiato per 2-2. In Brasile Gilberto, nella Fluminense, nonostante una buona prestazione ha perso per 2-1 contro l’International. Maxi Olivera continua a restare in panchina nel Club Olimpia, squadra che milita nel campionato paraguaiano. Il terzino olandese Kevin Diks finito in Olanda all’Aarhus, è ancora alle prese con qualche infortunio. Mentre Amidu Salifu non riesce ancora a trovare spazio nel campionato del Kuwait.