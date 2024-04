PRESTITI, Pierozzi contiene Sottil. Bene Dalle Mura

FirenzeViola.it

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Sono tanti i viola in prestito in giro per l'Italia e non solo ad essere scesi in campo nel weekend. Questo un punto della situazione sui giocatori di proprietà della Fiorentina attualmente impegnati in altre squadre.

SERIE A

Con la Salernitana sempre più indirizzata alla retrocessione nel campionato cadetto, uno dei pochi giocatori a salvarsi è stato proprio l'ex viola Niccolò Pierozzi. Il giovane terzino fiorentino ha annullato completamente le incursioni di Sottil, offrendo una prestazione sufficiente. Unica pecca, un po' in ritardo sul cross di Ranieri nell'azione che ha portato al gol del vantaggio di Kouamé.

SERIE B

A Brescia, la Ternana di mister Breda non va oltre lo 0-0 allungando la propria striscia di risultati utili consecutivi a tre e togliendosi, momentaneamente, dalle zone calde di classifica. Per la prima volta in stagione tutti e cinque i viola in prestito a Terni hanno finito in campo la sfida. Sugli scudi la prestazione di Chrisrian Dalle Mura, iniziando la gara da braccetto di destra e concludendola - in crescita - al centro della difesa, offrendo una prestazione da veterano. Molto bene anche Lorenzo Lucchesi, solido in difesa e propositivo in attacco. Nella ripresa, però, spreca una ghiotta occasione sul suggerimento di Dionisi. Prova scolastica, invece, quella di Lorenzo Amatucci, che nel corso dei novanta minuti risulta timido e poco ispirato nell'azzardare qualche giocata ch avrebbe nelle corde. Sufficienti, infine, gli ingressi di Distefano e Favasuli, pur non riuscendo a sbloccare il match.

SERIE C

Si ferma a quattro la striscia di reti consecutive realizzata da Eljon Toci con la Pro Sesto, tra il 23 marzo e il 13 aprile. Il centravanti albanese è rimasto in campo per tutti i 90 minuti pur venendo sconfitto contro l'Atalanta Under 23 per 3-0. Tornato titolare dal primo minuto, nella posizione di centrocampista, anche Mattia Fiorini, autore di una prestazione piuttosto opaca nel 2-2 della sua Recanatese sul Gubbio.

ESTERO

Dopo quattro sconfitte consecutive torna alla vittoria l'Hajduk Spalato trascinata da una bella prestazione di Josip Brekalo, autore dell'assist decisivo per la rete di Trajkovski. Continua invece il momento d'oro di Louis Munteanu, autore della quarta rete in cinque partita della Poule Scudetto rumena e che per questo motivo ha attirato su di se l'interesse di diverse big del paese, tra cui Rapid e Steaua Bucarest.