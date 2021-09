PRESTITI, Eurogol di Gori, rosso diretto a Kouame

Va in archivio una sette giorni di impegni ravvicinati per quasi tutte le squadre del panorama europeo e, anche per i prestiti viola c’è tanta carne al fuoco: come ogni lunedì andiamo a vedere come è andata la settimana dei giocatori di proprietà della Fiorentina che sono in giro per l’Italia e gli altri campionati.

Iniziamo dalla Serie A: è Syzmon Zurkowski uno dei segreti del buon momento dell’Empoli: nelle ultime due partite Andreazzoli gli ha dato la maglia da titolare e, sia nella vittoria 2-0 a Cagliari che nel successo di ieri contro il Bologna il polacco ha ripagato la fiducia del mister con due ottime prestazioni. Prezioso, soprattutto in ripiegamento, contro i sardi, pericoloso nella metà campo offensiva (una traversa colpita da fuori) contro gli emiliani, in una prestazione ottima macchiata parzialmente dal fallo da rigore commesso su De Silvestri (penalty poi fallito da Arnautovic). Dopo le risposte avute dal classe ’97 nelle sue prime due partite da titolare in A, per Andreazzoli sarà difficile privarsi di lui. Due su due da titolare anche per Luca Ranieri: il difensore ventiduenne si è preso la corsia sinistra della Salernitana e sembra l’interprete giusto per il ruolo di esterno a tutta fascia nel 3-5-2 prettamente difensivo di Castori: poca spinta ma tanto lavoro in fase difensiva sia nel 2-2 contro il Verona di mercoledì che nella sconfitta di ieri a Sassuolo, partita decisa da un colpo di testa di Berardi, che nell’azione del gol viene perso proprio da Ranieri. Con Castori in bilico il dubbio riguarda come e dove il probabile prossimo allenatore dei campani potrebbe impiegare il difensore della Fiorentina.

In Serie B è Gabriele Gori ad essere protagonista col suo Cosenza; l’attaccante del vivaio viola ha infatti segnato martedì scorso contro il Como una rete che è stata premiata come la più bella del turno infrasettimanale: al 13’ il nove rossoblù riceve palla spalle alla porta, usa corpo e tecnica per girarsi intorno al difensore e scaglia un sinistro dai venticinque metri che muore sotto la traversa, andando ad poi ad esultare sotto la curva cosentina.

Gabriele #Gori del @CosenzaOfficial è l'attaccante che, per tanti motivi, più ricorda #Vieri in #SerieB dai tempi di Bobo al Venezia nel '94-'95. Ma ha i mezzi per segnare il doppio dei gol di Vieri in quella stagione (11)#CosenzaComo pic.twitter.com/U6MNBPfSfP — Alfredo De Vuono (@AlfredoDeVuono) September 22, 2021

Terzo gol di questo ottimo inizio di campionato per Gori, che gioca titolare, senza incidere molto, anche nell’altro successo del Cosenza, l’1-0 nel sentitissimo derby calabrese contro il Crotone. A Perugia, Gabriele Ferrarini si prende la maglia da titolare nel 3-0 in trasferta con cui gli umbri vincono contro la Cremonese: 70 minuti diligenti, senza grossi spunti offensivi, che dimostrano l’affidabilità del terzino sinistro. Ferrarini rimane fuori contro l’Alessandria nell’1-1 di ieri. Uno sguardo anche alla Lega Pro, dove il debutto da titolare di Tofol Montiel è amaro: solo 45 minuti nella partita contro la Reggiana, prima che il tecnico del Siena Alberto Gilardino lo richiami in panchina all’intervallo sul punteggio di 2-0 per gli ospiti (partita poi finita con questo punteggio e prima sconfitta stagionale per i bianconeri). Sempre in terza divisione, giornata agrodolce per Niccolò Pierozzi: il classe 2001 ha infatti trovato il primo gol tra i professionisti nel match di ieri pomeriggio contro il Padova; un tocco da pochi passi per il centrocampista della Pro Patria, che non ha evitato la sconfitta ai lombardi (rimontati poi nella partita finita 2-1 per gli ospiti) che testimonia però un ottimo avvio di campionato per Pierozzi, sempre titolare come esterno a tutto campo nel 3-5-2 di Prina.

Voliamo all'estero: dopo la doppietta all’esordio di qualche giorno fa, Christian Kouame è di nuovo protagonista con l’Anderlecht, ma stavolta in negativo. L’attaccante ivoriano è stato infatti espulso nel match di ieri contro l’Oostende, un cartellino rosso dovuto ad un’entrata in ritardo a centrocampo; fallo duro ma evidentemente non volontario e rosso diretto forse troppo severo per Kouame, che ha lasciato i suoi in 10 e sotto di due reti ad inizio ripresa (l’Anderlecht è poi riuscito a pareggiare il match, concluso 2-2). Jacob Rasmussen (Vitesse) ritrova invece continuità di prestazioni: il difensore danese sembra aver archiviato i problemi alla schiena che lo avevano costretto ad un impiego limitato nel primo mese di stagione ed in settimana ha collezionato due partite intere da titolare, sia nella vittoria 1-0 sul campo del Groningen che nell’1-1 di ieri contro il Fortuna Sittard. Concludiamo il giro dei prestiti viola facendo un salto in Croazia:per Toni Furk è stato un weekend importante, visto che il classe 2001 ha realizzato il suo primo gol tra i professionisti nel match di serie A croata tra HNK Gorica e HNK Rijeka. Per Furk, entrato a 8 minuti dalla fine, un bel sinistro che era valso il momentaneo 3-3 del Gorica in una partita poi vinta dal Rijeka in pieno recupero (finale di 4-3). Un finale amaro per una giornata indimenticabile per il trequartista croato scuola Fiorentina.