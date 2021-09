PRESTITI, Continua la crescita di Gori. Zurkowski...

Nuova settimana e nuovo viaggio tra i prestiti viola: vediamo nel dettaglio come sono andate le ultime partite dei giocatori di proprietà della Fiorentina impiegati in altre squadre.

Alla Salernitana Luca Ranieri continua a godere di ottima fiducia da parte di Castori: complice l’infortunio di Ruggeri il difensore ventiduenne è stato impiegato nel ruolo di esterno sinistro a tutta fascia nella partita di sabato sera con l’Atalanta. Partita solida e di contenimento, quella che il suo allenatore gli chiedeva, durata un’ora, prima di essere sostituito da Jaroszynski. In casa Empoli si rivede Syzmon Zurkowski: dopo la panchina col Venezia il centrocampista ha fatto il suo ingresso in campo a inizio secondo tempo per rilevare Henderson nella posizione di mezz’ala sinistra, distinguendosi come uno dei migliori in un Empoli che è stato sconfitto 3-0 a domicilio dalla Samp; vista l’ottima prova e la necessità che ha Andreazzoli di cambiare qualcosa per invertire un inizio campionato da tre sconfitte su quattro partite, il polacco potrebbe trovare la prima maglia da titolare nella partita di mercoledì sera a Cagliari.

Scendiamo in B, dove al Curi di Perugia si incrociavano due ex compagni ai tempi della Primavera viola: Perugia-Cosenza è stata la partita che ha visto di fronte Gabriele Ferrarini e Gabriele Gori. Il primo è subentrato al 70’, dopo il gol del pareggio del Cosenza, dimostrandosi affidabile nei ripiegamenti difensivi; il secondo è stato uno dei migliori del Cosenza e si conferma tra i trascinatori della squadra (2 gol e 2 assist nelle prime 4): per Gori niente via della rete ma novanta e passa minuti di lavoro spalle alla porta, con anche qualche chance per segnare, col centravanti classe ’99 che ha dovuto reggere il peso dell’attacco rossoblù nei minuti finali dopo l’espulsione di Palmiero. Ancora rimandato l’esordio per Christian Dalle Mura con la Cremonese: quarta esclusione di fila per il giovane centrale di difesa, che anche in occasione della storica vittoria dei grigiorossi a Parma ha assistito dalla panchina a tutta la gara.

All’estero sorride ancora Christian Kouame, mentre fatica a rientrare in forma Jacob Rasmussen: l’attaccante ivoriano è protagonista della vittoria dell’Anderlecht sul campo dello Standard Liegi, un 1-0 firmato Refaelov, partita in cui l’ex viola è sembrato dare continuità ai segnali di ripresa mostrati nelle ultime uscite con la squadra belga. Continua l’inizio stagione difficile per Rasmussen: il centrale danese rientrava da titolare contro il Twente dopo settimane di problemi alla schiena, una presenza durata solo un tempo, visto che all’intervallo (sul punteggio di 2-0 per gli avversari, partita poi finita 1-4 per il Twente) Rasmussen è stato sostituito, probabilmente per il riacutizzarsi del problema fisico.