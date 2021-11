PRESTITI CON DESTINI OPPOSTI: LE DIFFERENZE TRA TORREIRA E ODRIOZOLA

Due dei principali acquisti del mercato estivo della Fiorentina corrispondono al nome di Lucas Torreira e Alvaro Odriozola. Entrambi i calciatori sono stati prelevati dai viola in prestito: l'uruguaiano dall'Arsenal con un diritto di riscatto, lo spagnolo dal Real Madrid senza diritto, ma con una prelazione su un eventuale riscatto a fine stagione. Nonostante le formule con le quali sono arrivati nel club di Commisso siano molto simili tra di loro, i due calciatori hanno avuto un approccio alla questione relativa al proprio futuro diametralmente diverso e questo è parso evidente dalle dichiarazioni che hanno rilasciato durante la sosta per le nazionali.

Il primo a parlare è stato Lucas Torreira che non si è nascosto ed ha espresso tutta la sua felicità per l'ambiente che ha trovato a Firenze, per il suo rendimento e per ciò che la squadra sta manifestando sul campo. Ai discorsi sono poi seguiti i fatti con Pablo Bentancur, agente dell'ex Sampdoria, che si è presentato al Centro Sportivo in settimana, con la voglia di trovare un modo, insieme alla Fiorentina, per abbassare la cifra del riscatto fissata a 15 milioni di euro con l'Arsenal. Non si sa se il tentativo andrà a buon fine, ma certamente lascia poco spazio ai dubbi: l'uruguaiano vuole restare a Firenze.

Alvaro Odriozola ha invece in mente tutt'altro rispetto al compagno di squadra. Nelle scorse ore l'ex Blancos ha fatto sapere di vivere l'esperienza alla Fiorentina come un processo necessario per maturare, crescere e trovare minutaggio prima di tornare alla corte di Ancelotti a giugno, più pronto per recitare un ruolo da protagonista in uno dei club più importanti e blasonati d'Europa come il Real Madrid. Al di là del fatto che c'è da immaginarsi come le parole del classe '95 non abbiano fatto granché piacere ai tifosi viola, il basco ha congelato di fatto le chances di vederlo ancora in Serie A l'anno prossimo con la squadra di Italiano, a differenza di Torreira, voglioso più che mai di lasciare il segno alla Fiorentina.