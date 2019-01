PRES.CONFINDUSTRIA, Aeroporto? Presenza viola ok

Il presidente di Confindustria nonché tifoso viola Luigi Salvadori, presente al flash mob organizzato dal Comitato Sì Aeroporto per favorire la realizzazione della nuova pista aeroportuale di Firenze, ha parlato ai media in piazza Adua: "E' un momento cruciale, la frase è 'Giù le mani dall'aeroporto di Firenze'. E' fondamentale per lo sviluppo della città e della regione, pertanto chi prenderà decisioni contrarie vuol dire che è contro l'occupazione. Noi ci siamo riuniti come categorie economiche proprio per dare questo messaggio perché è un momento decisivo e non può essere fallito. Mibact di traverso? Io penso che se la conferenza avrà un esito positivo solo il ministro può non firmare per un suo atto di volontà personale e se lo facesse ne pagherebbe le conseguenze. Presente anche la Fiorentina? Tutto ciò che vuol dire internazionale non può non esserci. Perché questo vuol dire aprire Firenze e darle uno sbocco internazionale importatissimo in un momento di crisi economica. Nuovo stadio? Intanto facciamo la nuova pista, poi si vedrà il resto: le decisioni le deve prendere la politica in base alle aree più convenienti. La Mercafir la stanno ancora studiando e non posso prendere posizioni, io sono per l'occupazione e lo sviluppo della città".