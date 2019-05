PREMIO TOP FV, Classifica alla 35^: c'è solo Chiesa

Arrivati alla 35^ giornata di Serie A per noi è arrivato il tempo di ragguagliarvi, come promesso e questa sarà l'ultima volta prima della maxi-votazione finale suddivisa ulteriormente tra utenti e redazione del sito, sulla situazione di classifica del Premio Top FirenzeViola.it (QUI per leggere il regolamento completo). Ad oggi, e ormai è un trend che va avanti da diverso tempo, c'è un dominatore assoluto in graduatoria, e questo non può essere nessun altro se non Federico Chiesa. Il figlio d'arte classe '97 ha infatti un margine spaventoso sulla concorrenza - oltre 200 punti, quando ogni settimana ne vengono assegnati al massimo 20 al vincitore del sondaggio, di fatto son dieci partite - e difficilmente potrà essere scalzato da quel gradino. Troppo discontinui gli inseguitori, tra chi come Pezzella - comunque secondo - è stato rallentato da infortuni o assenze, o chi come Veretout sembra aver invece perso lo smalto: basti pensare che sono ormai tredici partite che non raccoglie neanche un punto. Bene invece Muriel, che nonostante sia arrivato solo a gennaio è già quinto, e può pensare di puntare al podio visti i voti finali e il loro peso sul totale. Di seguito ecco dunque la classifica del Premio Top FV aggiornata al 35° turno di Serie A.

Chiesa 345

Pezzella 140

Lafont 135

Veretout 130

Muriel 85

Milenkovic e Mirallas 65

Benassi 55

Ceccherini, Dabo, Vitor Hugo e Vlahovic 40

Edimilson e Simeone 35

Terracciano 30

Gerson 25

Eysseric e Montiel 20

Beloko 10

Norgaard 5