PREMIO TOP FV, Chi salveresti nel ko di Verona?

Ancora una sconfitta, per la Fiorentina. Alla ripresa del campionato i viola vengono battuti 1-0 al Bentegodi, da un Hellas Verona apparso decisamente più pimpante, coriaceo e concreto nel cercare la vittoria rispetto alla squadra di Montella. Per il Premio Top FirenzeViola.it vi chiediamo al solito di scegliere un migliore in campo, o almeno qualcuno che salvereste anche nel ko. Per farlo, basta cliccare sul link sottostante.

PREMIO TOP FV: CHI SALVERESTI DALLA SCONFITTA DI VERONA?