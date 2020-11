PRANDELLI E IL CERCHIO CHE POTREBBE CHIUDERSI

Certi amori non finiscono mai, fanno dei giri enormi e poi ritornano. E di giri per il mondo Cesare Prandelli ne ha fatti anche troppi dal 2010 quando la Fiorentina lo "parcheggiò" alla Nazionale come ha ricordato da poco lui, durante la cerimonia per il compianto Ciccio Rialti. E dopo Turchia, Spagna, Emirati e una parentesi al Genoa il cerchio potrebbe richiudersi la prossima settimana. L'avventura di Beppe Iachini sembra ormai al capolinea e Parma potrebbe essere l'ultima pagina della sua storia viola e per questo la dirigenza sta vagliando, come è noto, tante strade. I nomi usciti sono stati spesso suggestioni e idee, alcune delle quali si sono infrante contro mille problemi, soprattutto quando punti ad allenatori poco propensi a buttarsi in avventure ingarbugliate e in corsa. Quella più concreta, non l'unica certo, è quella di Cesare Prandelli. La Fiorentina ha bisogno di un tecnico che capisca anche Firenze e che unisca la tifoseria con la sua passione viola e la voglia fare il possibile per ridarle dignità in un momento delicato. Un bravo tecnico, pacato, esperto, disposto a dare il massimo finché ce n'è bisogno. Non un ripiego, intendiamoci, ma un tecnico che sappia riportare la Fiorentina sulla strada giusta, con tutto l'amore possibile per questi colori.