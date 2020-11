PRANDELLI, Cerca 'uomini veri', Pezzella l'esempio

Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare è un modo di dire che calza a pennello con quanto detto da Cesare Prandelli oggi in conferenza stampa. Nella sua prima Fiorentina c'erano tanti leader, non uno solo, uomini che si prendevano le responsabilità e guidavano lo spogliatoio, quasi al motto tutti per uno uno per tutti. Così il tecnico ha fatto leva sulle responsabilità che devono prendersi i singoli giocatori, individuando per ora in Pezzella, al di là della fascia, l'esempio da seguire. Il capitano ha infatti stretto i denti nonostante l'infortunio e si è speso molto in campo, atteggiamento che Prandelli vuole vedere anche negli altri giocatori, in particolare in chi ha l'esperienza dalla sua parte: "Nel momento di difficoltà in qualsiasi ambito lavorativo, viene fuori l'uomo. Se io ho degli uomini veri che sentono quello che si sta facendo non sbaglieremo più partite. Se avessimo 5-6 Pezzella in più lotteremo già per la Champions League". Vedremo se queste parole di elogio per Pezzella ma quasi di sprone per non dire sfida a tirare fuori gli attributi nel momento di difficoltà verso il resto della squadra sortiranno qualche effetto fin da domani.