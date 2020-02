PRANDELLI A FV, Non capisco le critiche a Iachini

Nel corso dell'intervista rilasciata ieri da Cesare Prandelli a FirenzeViola.it, l'ex mister della Fiorentina ha parlato dell'esperienza di Iachini sulla panchina gigliata, giudicando così l'operato del tecnico subentrato a Montella: "Sta cercando di interpretare il momento. Mi sembra che la squadra abbia risposto con temperamento e carattere, Iachini sta facendo un buon lavoro perché in questo momento serviva e serve ancora fare punti. Credo che questo spirito che hanno i giocatori, con i giovani che stanno facendo bene, sia la strada giusta. Iachini per ora ha privilegiato questo poi penserà ad un gioco migliore. Lo dico perché ho sentito tante critiche, che la squadra si abbassa troppo ma credo che Iachini scelga questa opzione per compattare la squadra visto che ha poi 3/4 giocatori in grado di ribaltare le situazioni in campo".

LEGGI QUI l'intervista completa a Cesare Prandelli