PRANDELLI A FV, Kokorin? Ho un ricordo indicativo

L’ex allenatore della Fiorentina, Cesare Prandelli, ha parlato ieri a FirenzeViola.it soffermandosi anche su Aleksandr Kokorin: “Anno scorso è arrivato con un problema fisico abbastanza serio e non si sapeva. C'è un'immagine emblematica con l'Inter quando noi stiamo ripartendo con Ribery che si gira verso di lui, sulla sua stessa linea, e gli fa un cenno con la testa come per dirgli di andare, ma lui non riesce a cambiare passo".