PRADÈ, Igor ha qualità rare da trovare. Spal avrà...

Presente assieme al nuovo acquisto viola Igor, il direttore sportivo viola Daniele Pradè ha preso la parola in sala stampa per presentare il difensore. Ecco le sue dichiarazioni: "Ieri abbiamo la foto tutti insieme per far capire come il nostro mercato sia stato importante, adesso lasciamo spazio ad ogni singolo giocatore per consentirgli di spiegare quali sono state le motivazioni dei calciatori. Igor è un giocatore giovane, con qualità fisiche importanti: può ricoprire più ruoli, da terzo di sinistra ad alto da quinto. Ha un piede sinistro che è difficile da trovare e può ancora crescere. Pensate che mi aveva chiesto di prendere una casa vicino allo stadio perché voleva venire agli allenamenti in bici, come a Ferrara...".

Sulla trattativa per Igor: "La trattativa è partita i primi di gennaio perché ci serviva un difensore, il ragazzo ci ha sempre accompagnato nella trattativa. Quando la Spal ha comprato un nuovo giocatore, abbiamo trovato un accordo con la Spal in virtù anche del mio rapporto con Vagnati. La Spal avrà una percentuale di guadagno su una futura rivendita di Igor. La Spal avrà anche un bonus importante nel caso in cui Igor raggiungerà la Nazionale maggiore, questo perché entrambi i club sanno quali siano le qualità di questo difensore".