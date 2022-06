PORTIERE, Risale l'ipotesi Cragno. Su Gollini anche...

La Fiorentina sta continuando a lavorare, per quanto riguarda il calciomercato in entrata, anche sulla pista del portiere. Nelle ultime ore sembrerebbe essere risalita la candidatura di Alessio Cragno, fiorentino di nascita e oggi in forza al Cagliari. Su un altro obiettivo viola come Pierluigi Gollini, invece, si deve registrare anche l'ipotesi Monza.

Fiorentina, per la porta risale la candidatura di Cragno. Per Gollini c’è anche l’ipotesi Monza — Niccolò Ceccarini (@NickCecca) June 15, 2022