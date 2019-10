PIOLI, "Rivincita" su Samp ma è in pole per Milan

E' saltata la prima panchina di serie A: Di Francesco non è più l'allenatore della Samp, alle prese con una classifica deficitaria ma anche con tanti problemi societari. Non dovrebbe però sostituirlo Stefano Pioli che in estate ha mancato al foto finish proprio quella panchina. Alla fine gli è stato preferito Di Francesco ma la scelta doriana non è stata delle migliori, con il tecnico pescarese che si è subito reso conto di un mercato troppo povero per una squadra competitiva (come si è lamentato in qualche conferenza stampa) e del tira e molla tra Ferrero e la cordata Vialli, oltre ai problemi tra presidente e tifosi che hanno destabilizzato l'ambiente.

Proprio per questo però Pioli non sembra intenzionato ad andare a Genova, almeno sponda doriana. In questi giorni l'ex viola, che si è dimesso ad aprile dalla Fiorentina (con la quale era comunque in scadenza a giugno) è stato contattato da più società visto che tra gli allenatori senza panchina lui e Spalletti hanno il curriculum più importante. Così da più parti hanno pensato a lui per risollevare le sorti delle proprie squadre, non da ultimi Milan e Genoa che lo corteggiano da tempo. E queste sono ore decisive, con il Milan che- secondo quanto riporta Sky in questi minuti - sembra tornato in pressing sul tecnico di Parma visto lo stallo per Spalletti che prima deve rescindere dall'Inter. Il tecnico di Certaldo però sembra incontrare problemi economici con la ex società visto che nessuna delle due parti vuole perdere la buonuscita. Così Pioli è tornato in auge, con buona pace eventualmente del Genoa che sta valutando l'esonero di Andreazzoli e pensando, ormai da tempo, all'ex viola.