PARISI, La "coccola" di Palladino al terzino viola

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In queste ultime due partite giocate dalla Fiorentina non è passata inosservata la doppia panchina iniziale di Robin Gosens e la chance da titolare data a Fabiano Parisi da parte del tecnico con Juventus e Napoli (non due gare qualunque), dopo mesi di malumore per il pochissimo spazio avuto (fino a dicembre c'era anche Biraghi avanti nelle gerarchie). Chance tra luci ed ombre ma che hanno dato responsabilità ed esperienza proprio quando si pensava potesse essere ceduto.

Ed oggi Raffaele Palladino ha elogiato il terzino sinistro ex Empoli, spiegando la situazione con Gosens: "Gosens ha giocato tanto in questa prima parte di stagione ed ecco perché ho dato spesso spazio a Parisi, era fisiologico un avvicendamento dal momento che meritano entrambi di giocare. Io metto sempre in campo i giocatori che per me stanno meglio e se lo meritano: non ho un undici titolare e dei panchinari"