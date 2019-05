PAR-FIO, Termina la partita, i viola perdono 1-0

Beffa per la Fiorentina, che perde a Parma per 1-0 dopo una deviazione sfortunata di Gerson con la testa che all'80' è terminata alle spalle di Lafont. Il tutto nonostante un secondo tempo più determinato da parte dei viola, con la traversa di Chiesa al 48' e successivamente, al 79', il palo di Milenkovic. La squadra viola subisce così la sesta sconfitta consecutiva e rimane ferma a 40 punti in classifica, mentre il Parma - a 41 punti - si salva definitivamente.