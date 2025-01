Palladino, verso il Genoa: oggi al Viola Park allenamento e conferenza stampa

Allenamento e conferenza stampa in casa Fiorentina, per questo venerdì 31 gennaio 2025. I viola si accingono ad affrontare il Genoa in casa propria, domenica alle 15 al Franchi, e oggi dal Viola Park proseguono la loro preparazione alla gara con la consueta seduta d'allenamento. Mentre alle ore 12, presso la sala stampa del centro sportivo di Bagno a Ripoli, sarà l'allenatore Raffaele Palladino a prendere la parola di fronte ai giornalisti, presentando l'imminente sfida contro i liguri e magari rispondendo anche a qualche domanda di mercato.

Su FirenzeViola.it, come sempre, la diretta testuale e tutti gli aggiornamento. Su Radio FirenzeViola la trasmissione della conferenza in diretta e il conseguente commento.