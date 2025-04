Palladino su Commisso: "Sento che mi vuole bene e vuole il bene della Fiorentina"

In conferenza stampa Raffaele Palladino ha commentato così le parole di Rocco Commisso che in un'intervista ha detto che lo difenderà sempre ed ha parlato della serata alla quale ha partecipato ieri sera in un locale a Prato, con tutta la dirigenza (tranne il dt Goretti, per impegni familiari), l'architetto Marco Casamonti e il costruttore Giovanni Nigro in grande allegria:

"Ieri c'è stata una bellissima serata col Presidente e la moglie - ha commentato Palladino - Stare insieme a Rocco è sempre bello, è una persona che mi vuole bene, percepisco che lui vuole il bene della Fiorentina e di tutto questo ambiente. Lo ringrazio per il supporto che mi ha sempre dato. Io ovviamente sono stimolato da queste parole per portare in alto la squadra: voglio bene a lui, a sua moglie e al club. Non è facile trovare persone così nel calcio. Sono persone semplici ma dal cuore grande".