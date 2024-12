PALLADINO, I dubbi pre Juve: solo uno tra Beltran e Sottil

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

La Fiorentina si prepara per scendere in campo a Torino. Domenica i viola affronteranno la Juventus in un momento di leggera quanto fisiologica flessione dopo la sfilza di vittorie consecutive. Nel pomeriggio di oggi Raffaele Palladino farà le prove generali in vista della rifinitura di domani: uno dei dubbi amletici è se impiegare Lucas Beltran o Riccardo Sottil dal primo minuto.

La sensazione è che giocherà solo uno dei due, visto che a destra si scalda Andrea Colpani mentre al centro della trequarti Albert Gudmundsson. E ovviamente là davanti Moise Kean. E se Palladino dovesse optare per l'albero di 'Natale' non è neanche detto che si salvi uno dei due. CLICCA QUI per leggere la notizia completa di FV.