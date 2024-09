PAGELLE, Kean il migliore, De Gea e Gosens sul podio

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Moise Kean ha segnato un gol del momentaneo 2-1 viola, il quarto su 6 partite ufficiali (oltre quello in Nazionale) e colpito un legno: il centravanti che dà continuità alle sue prestazioni anche in termini di gol è l'aspetto più positivo di questa Fiorentina, pur sconfitta. Il direttore di FirenzeViola dà un 7 all'attaccante. E premia con un 6.5 anche Gosens, sempre nel vivo del gioco e delle occasioni da gol, e De Gea. Nonostante i tre gol subiti al suo esordio in serie A (come nell'esordio in Conference) ha comunque salvato il risultato in altre occasioni.

